Belediye başkanı 1 Mayıs'ta işçilerle birlikte çöp topladı

Kaynak: ANKA
Belediye başkanı 1 Mayıs'ta işçilerle birlikte çöp topladı
CHP'li Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda iş elbisesi kıyafetlerini giydi, eldivenlerini taktı. temizlik işlerinde görev yapan ekiplerle çöp topladı.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, bugün sabah saatlerinde Temizlik İşleri şantiyesindeki işçilerle buluştu. İşçilerle sohbet eden Köse daha sonra işçilerle kahvaltı yaptı. Köse, daha sonra işçilerle birlikte temizlik kıyafetlerini giyerek işçilerle mesai yaptı.

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Temizlik aracının arkasına tutunan Başkan Köse, çöp konteynerlerini çöp kamyonuna boşalttı, dökülen çöpleri yine mesai arkadaşları ile birlikte topladı.

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"EN ONURLU GÖREVLERDEN BİRİ"

Temizlik işlerinde görev yapan işçilerin en onurlu görevlerden birini yaptığını ifade eden Köse, çalışanlarla beraber olmanın ve günlük zorlukları onlarla paylaşmanın önemini belirtti.

Köse, yerel yönetimin vatandaşlarla iç içe olması gerektiğini belirterek, temizlik işçileriyle yaptığı çalışmadan büyük onur ve gurur duyduğunu ifade etti.

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