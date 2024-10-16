Belediye başkanı depreme basın toplantısında yakalandı! O anlar kamerada!

Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 10.46'da gerçekleşen depremin derinliği 10 kilometre olarak açıklandı.

Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep olmak üzere birçok kentte hissedilen depreme, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da basın toplantısında yakalandı.

Gülpınar'ın konuşma yaptığı sırada yaşanan deprem, paniğe neden oldu. Bazı basın mensupları ile görevliler ailelerini ararken bazıları ise cep telefonlarına sarılıp deprem anını çekmeye çalıştı.