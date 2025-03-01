Belediye başkanı görevine iade edildi

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, 27 Haziran 2024 tarihinde makam odasında çıkan arbede sonucu 2 kişinin darbedilmesi soruşturması kapsamında tutuklanmış ve 30 gün tutuklu kalmıştı.

Manisa İdare Mahkemesi Dönme hakkında açığa alma kararını bozdu. Mahkemenin aldığı karar çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Hikmet Dönmez'in görevine dönmesine karar verdi.

HİKMET DÖNMEZ GÖREVİNE İADE EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılarak tedbir konulan Başkan Dönmez, Manisa İdare Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme Dönmez'in delilleri karartma durumunun ortadan kalkması nedeniyle tedbiri durdurma kararı aldı. Mahkemenin bu kararının ardından Dönmez, görevine iade edildi.

Mahkemenin kararı şu şekilde:

"Delillerin büyük oranda toplanmış olması ve karartılma tehlikesinin bulunmaması gerekçesiyle davacının tutukluluk halinin sona erdirildiği, diğer yandan söz konusu olay nedeniyle yargılaması devam eden ceza davası dosyasında birden çok sanık ve tanık bulunması nedeniyle yargılamanın, ilgilinin görev süresinin sonuna kadar sürme ihtimalinin yüksek olduğu, ayrıca soruşturma ve davanın geldiği safahat göz önüne alındığında delilleri karartma durumunun ortadan kalktığı cihetle, Anayasanın 127. maddesi hükmüne göre geçici tedbir niteliğinde başvurulması gereken görevden uzaklaştırma uygulamasının süreklilik arz edecek tarzda kalıcı hale dönüştürülmesi, dolayısıyla; ilgilinin kadrosundan alınarak belediye başkanlığı görevine fiilen son verme sonucunu doğurduğu açık olup, idareye tanınan takdir yetkisinin Anayasa ve Yasadaki amacına uygun olarak kullanılmadığı kanaatine varıldığından, davacının görevinden sürekli olarak uzaklaştırılması sonucunu doğuracak biçimde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."