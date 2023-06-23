Belediye başkanı ile Senegalli saatçi arasındaki diyalog güldürdü

Editör: Erhan Songür

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in saat satan bir Senagalli ile girdiği diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde Bünyamin Demir, Senegalli saat satıcısına “Saat 5’i geçti. Zabıta gitti geldin değil mi?” diye sordu. Demir, satıcıdan “Doğru doğru doğru” yanıtı aldı.

Sokakta vatandaşlarla girdiği diyaloglarla sık sık gündeme gelen Başkan Demir'in o anları sosyal medyadan paylaştı.

Demir'in videosu kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.

"ZABITA GİTTİ GELDİN DEĞİL Mİ?"

Belediye sınırları içinde bulunan bir sokakta saat satan Senagalli'ye "Saat 5'i geçti. Zabıta gitti geldin değil mi?" diye soran Demir, daha sonra kendisinin belediye başkanı olduğunu söyleyince Senagalli ile birlikte kahkaha attı.