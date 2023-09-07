Belediye başkanı makam aracıyla motosikletliye çarptı

Afyonkarahisar’da, Kayıhan Belediyesi Başkanı Ömer Şahin'in kullandığı makam aracının çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

KAYNAK: İHA
Belediye başkanı makam aracıyla motosikletliye çarptı

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Akören beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kayıhan Belediyesi Başkanı Ömer Şahin, 03 VR 111 plakalı makam aracı ile seyir halindeyken bir anda önüne direksiyonunu kırdığını iddia ettiği S.Ş., (57) idaresindeki 41 VE 665 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi savrulan motosikletin sürücüsü yola düşerek yaralandı. Yaralanan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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