Belediye Başkanı MHP'den istifa etti

Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz, söz verdiği hizmetleri getirmediğini belirterek, partisi MHP'den istifa etti.

DİKKAT ÇEKEN İMAMOĞLU AYRINTISI

CiddiGazete’de yer alan habere göre vaatlerini yerine getiremediğini söyleyen Orhan Yavuz, "Seçimlere girmeden önce Maden halkına hizmet etmek için birtakım sözler verdim. Bugüne kadar birçok hizmeti ilçeme getiremedim. Birkaç yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla ilçemize bir halı saha yapılması için görüştüm. Halı saha yapılacaktı, partimiz bu durumu öğrenince MHP'nin girişimleri ile halı saha yapıldı" dedi.

“BİR SÜRE BAĞIMSIZ KALACAĞIM”

"Ancak ilçemizin ihtiyacı olan birçok hizmeti maalesef bugüne kadar yerine getiremedik" diyen Yavuz, "Ben de bu durumu il başkanımız ile görüştüm ve yerel seçimler öncesi onların önünü açmak için karşılıklı anlayış içinde istifa ettim. Bir süre bağımsız kalacağım sonra bir karar vereceğim. İlçem Maden’e hizmet etmek için en doğru kararı vereceğimden kimse şüphe etmesin" ifadelerini kullandı.

MHP İL BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Orhan Yavuz'un istifasının ardından MHP Elazığ İl Başkanı Yunus Bal açıklama yaparak istifanın teşkilatça uygun görüldüğünü söyledi.

Yunus Bal açıklamasında: "31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Maden Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katılması teşkilatımızca onaylanan Sayın Orhan Yavuz, kıymetli Maden halkının temiz ve helal oyları ile belediye başkanı seçilmiştir.

22 Ağustos 2023 tarihi itibariyle, Sayın Yavuz ile karşılıklı yapılan istişareler neticesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifası teşkilatımızca uygun görülmüş olup MHP ile herhangi bir ilişkisi kalmamıştır.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için Türk dünyası lideri ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli tarafından Türkiye genelinde seçim startı verilmiş olup, 'üretken belediyecilik' vizyonunda 9 temel ilke esas alınmıştır. Bu temel esaslarımız; Milliyetçilik, Çalışkanlık, Adalet, Dürüstlük, Çağdaşlık, Kalkınmacılık, Katılımcılık, Rekabetçilik, Şeffaflıktır. Bu temel ilkelerimiz 31 Mart 2024 seçimlerimizin yol haritasıdır. Rehberi bu 9 temel ilke olan adaylarımızla 31 Mart 2024 seçimlerinde Elazığ'da yüce Allah'ın izni ve takdiri ile destan yazmak için tüm teşkilatlarımızla ayaktayız. Bu düşüncelerle; Sayın Yavuz'a hizmetleri için teşekkür ediyor, sürecin hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.