Belediye Başkanı müjdeyi verdi: Çeşme suyunu gönül rahatlığıyla içebilirsiniz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İçmesuyu ve Atıksu Laboratuvarlarını ziyaret ederek BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve laboratuvardaki görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, 2024 yılında TÜRKAK tarafından yapılan denetimler sonucunda İçmesuyu ve Atıksu Laboratuvarları akredite parametre sayısını 299’dan 431’e çıkartmayı başardı.

Bu gelişmenin ardından Dünya Sağlık Örgütü’nün 431 civarında kriteri bulunduğunu ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, bu kriterlerle içme suyunda analizlerin yapılmasını ve Bursalılarla paylaşılmasını arzuladıklarını ifade etti.

"BURSALILAR HİÇ ÇEKİNMEDEN ÇEŞMEDEN SUYU İÇEBİLİRLER"

İlave yatırımlarla bunu gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Bozbey, “Bugün itibariyle 431 kriteri çalışma arkadaşlarımız bu tesislerde inceliyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün içme suyu hakkında sunduğu kriterler yerine getirildiği takdirde su rahatlıkla içilebilir. Sağlıklı bir su olduğunu ve çekinmeden suyun tüketilebileceğini söylüyor. BUSKİ olarak bunu gerçekleştirdik. Türkiye’de 431 kriteri ölçen tek kurum BUSKİ’dir. Bu konuda iddialıyız. Bursalılar hiç çekinmeden çeşmeden suyu içebilirler. Evlerde arıtma cihazlarına da ihtiyaç yok. Çeşmeden suyun rahatlıkla içilebileceği ortamı sağladık. Daha önce de içilebilirdi ama şu anda Dünya Sağlık Örgütü’nün vermiş olduğu kriterleri de uyguladığımız için bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Özveriyle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Laboratuvarımızda birçok yönden incelemeler yapılıyor. İçme suyumuz gayet temiz ve nitelikli olarak Bursalıların kullanımına sunuluyor. Artık çeşmeden suyu içeceğiz” dedi.