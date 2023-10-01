Belediye başkanı sel mağduruna tokat attı

Yunanistan’da Volos kentindeki sel felaketinin ardından sel mağduru ile belediye başkanı arasında tartışma çıktı. Belediye başkanı, sel mağduruna tokat attı.

Belediye başkanı sel mağduruna tokat attı

Yunanistan ikinci kez sel felaketiyle karşı karşıya.

Yunan medyasında yer alan habere göre, Gerekli önlemlerin alınmadığını iddia eden bir bölge sakini ile Volos kentinin Belediye Başkanı Ahileas Beos arasında önce sözlü tartışma yaşandı.

Haberlerde, tartışmanın ardından Beos'un söz konusu kişiye tokat attığı kaydedildi.

Beos, olayın sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından yaptığı açıklamada, "Verdiğim tepki, bir ay boyunca uykusuz kalmamın sonucudur." dedi.

28 Eylül'de yaşanan sel felakti, Tesalya bölgesini etkileyerek özellikle Volos, Pilio, Larisa ve Farsala gibi yerleşim yerlerinde ciddi hasarlara yol açmıştı.

Birçok ev, iş yeri, tarım arazisi ve yol sular altında kalarak zarar görmüş, heyelanlar nedeniyle birçok yol da trafiğe kapatılmıştı.

Yoğun yağış nedeniyle Volos'un büyük bir kısmına elektrik verilememişti.

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