Belediye başkanı skandal sözlerinden sonra özür dileri

Fransa'nın güneyindeki Mazan kentinin belediye başkanı olan 74 yaşındaki Louis Bonnet, BBC'ye verdiği röportajda, onlarca erkeğin yargılandığı toplu tecavüz olayıyla ilgili olarak "sonuçta kimse ölmedi" dedi.

O zamanki kocası Dominique Pelicot'un daveti üzerine Gisele Pelicot'a uyuşturucu vererek tecavüz ettikleri iddiasıyla yargılanıyorlar.

Bonnet, BBC'ye "Çok daha büyük olabilirdi. Demek istediğim olayda çocuklar yoktu. Hiçbir kadın öldürülmedi. En azından bunlar mutluluk verici" dedi. Bonnet'in bu sözleri Fransa'da ve diğer ülkelerde sosyal medyada büyük bir infiale yol açtı.

Bonnet, bugün Facebook'ta yayınladığı açıklamada "İnsanlar sanıkların suçlandığı aşağılık suçların ciddiyetini küçümsediğimi söylüyor. İnsanların bu açıklamalardan dolayı şok olduklarını anlıyorum ve gerçekten üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı, özürlerinin "özellikle yabancı bir medyanın mikrofonu önünde duyulan baskı altında söylenen beceriksizce sözlerden incinen kadınlara" yönelik olduğunu söyledi.