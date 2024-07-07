Belediye Başkanı TOGG'unu vatandaşa verdi

31 Mart seçimlerinde el değiştiren Beykoz Belediyesi CHP yönetimine geçti. Belediye Başkanlık koltuğuna oturan CHP’li Alaattin Köseler, AKP döneminde başkanın makam aracı olarak kullandığı TOGG hakkında ses getiren bir hamlede bulundu.

Alaattin Köseler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediye makam aracının bundan sonra vatandaşların düğün ve sünnet gibi özel günlerinde kullanılması üzere vatandaşlara tahsis ettiğini açıkladı.

ŞOFÖR DE OLACAK

Beykoz Beledisi vatandaşlara tahsis edilen TOGG’u kullanma şartlarının ise, başvuru yapanların üzerine kayıtlı araç bulunmaması ve başvuranın Beykoz sınırları içerisinde TOGG’u kullanması gerektiğini belirtti.

AKP DÖNEMİNDE VERİLDİ

Beykoz Belediyesi makam aracı olarak verilen TOGG ilk olarak geçtiğimiz dönem AKP’li Murat Aydın’ın kullanması için tahsis edilmişti. 11 Mayıs 2023 tarihinde TOGG’un, sosyal medyadan teslim edildiği anları paylaşmıştı.

Aydın, TOGG’u teslim alırken “Benim değil Beykoz’un” demişti.