Belediye başkanına makam odasında saldırı

Trabzon'un Tonya ilçesinde AKP’li Belediye Başkanı Osman Beşel, makam odasında saldırıya uğradı.
İddiaya göre Beşel, H.U. ve H.K. isimli 2 memur hakkında mesai saatlerine uymadıkları gerekçesiyle tutanak tutturdu.
2 memur, tutanağa tepki göstererek makam odasına girdikleri Beşel ile tartışmaya başladı.
Memurlardan biri Beşel'e kafa atarken, diğeri de tokat atarak saldırdı.
Görevli diğer belediye memurlarının araya girmesiyle saldırganlar, makamdan odasından uzaklaştırıldı.
İhbar üzerine belediye binasına sevk edilen sağlık ekipleri Başkan Beşel’i, hastaneye götürdü. Beşel, buradaki tedavisinin ardından taburcu oldu.
Darp raporu alan Başkan Beşel’in, şikayetçi olduğu memurlar, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kamu görevlisine hakaret' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından gözaltına alındı.
BAKAN TUNÇ’TAN AÇIKLAMA
Olayın ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Bakan Tunç, “Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel’e odasında fiili saldırıda bulunulmasıyla ilgili Tonya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel’e acil şifalar diliyor, saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.