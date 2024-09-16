Belediye başkanından gelin ve damada ilginç takı ‘Ne çeyrek ne de gram’

Mersin’in Silifke ilçesinde bir düğünde belediye başkanının gelin ve damada beşi bir yerde altın yerine beşi bir yerde sebze tohumu takması dikkat çekti.

Silifke'de sağlık çalışanı Seher Öz ve Uzman Çavuş Ahmet Doğan çiftini nikah törenine Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut’ta katıldı. Gelin Seher Öz’ün babası Ali Öz ve damat Ahmet Doğan’ın babası Ali Doğan, Silifke ilçesinde çilek ve sebze üretimi ile geçimlerini sürdürüyor. Düğünde genç çiftlere beşi bir yerde altın yerine beşi bir yerde sebze tohumu takılması dikkat çekti.

Düğünde takı merasimini yapan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, “Biliyorsunuz biz bu bölgede tarımla uğraşıyoruz. Çiftçilikle geçiniyoruz. Adet olmuştur. Genelde düğünlerde para ve altın takılır. Biz bugün çok daha değerli bir şey takacağız. Genç çiftlerimize tohum takacağız. İnşallah bereketli ve hayırlı olur. Bol ve bereketli bir yaşamları olur. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Damat Ahmet Doğan da, “Silifke yöresinde, bölgemizde çiftçilikle uğraşılmaktadır. Babalarımız çiftçilikle uğraştığı için bugün bize tohum takıldı” şeklinde konuştu.