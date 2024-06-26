Belediye Başkanının çarptığı turist öldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Belediye Başkanının çarptığı turist öldü

Gaziantep’in Nizip Belediye Başkanının kullandığı araba Antalya’da Danimarkalı bir turiste çarptı. Danimarkalı turist meydana gelen kaza sonucunda hayatını kaybetti.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Alanya’da Kestel Mahallesi civarında karşıya geçmeye çalışan Danimarkalı Rami Ali Surul’a çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrollerde Danimarkalı turistin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza sonrasında mahkemeye çıkan Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Nizip Belediyesi kazanın ardından açıklamada bulundu. Belediye tarafından yapılan açıklamada Belediye Başkanın kendisine tahsis edilen araç ile seyir halindeyken bir yayaya çarpması ile kazaya karıştığı ifade edildi.

Belediyenin açıklamasında şunlar yer aldı:

“Görgü tanıkları ve şahitlerin resmi ifadelerinde aşırı alkollü olduğu ve yola kontrolsüz atladığı ifade edilen yabancı uyruklu yaya, maalesef olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Yaşanan elim kazanın akabinde, adli makamlarca yapılan soruşturma sonucunda Sayın Belediye Başkanımız serbest bırakılmış ve sağlığı iyi durumdadır. Yaşanan üzücü kazada yaşamını yitiren yabancı uyruklu şahsa Allah'tan rahmet dileriz”

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