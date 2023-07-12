Belediye başkanının makamındaki silahlı saldırıda tutuklama kararı

İHA'dan alınan bilgilere göre; Olay, Sapanca Belediyesi Başkanlığında meydana geldi.

Sapanca Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Burhan Ö., Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen’in yanına gitti. Makam odasında toplantı halinde oldukları esnada Burhan Ö., silahlı saldırıya uğradı. Burhan Ö.’nün, daha önceden teleferik konusuyla alakalı kendisinden haraç istediği ve mahkemelik oldukları öğrenilen E.Ö. tarafından vurulduğu iddia edildi.

Makam odasında bacağından vurulan Burhan Ö., acı içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Olay yerinden kaçan ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen saldırgan E.Ö., polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde dün yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.