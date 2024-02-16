Belediye Başkanının Pitbull'u 8 yaşındaki çocuğun yüzünü parçaladı

Saldırganlığı ve vahşiliği nedeni ile yasaklı ırk kategorisinde olan Pitbull cinsi köpeğin saldırısı bu defa Balıkesir’in Bandırma ilçesinde gerçekleşti. Bandırma’nın Belediye Başkanı olan Tolga Tosun’un ikamet ettiği Paşabayır Mahallesi 1100 sokaktaki çocuk oyun parkında pitbull cinsi köpek 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşe saldırdı.

ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDU

Tolga Tosun’a ait olan ve bakıcısı tarafından gezdirilen köpek bakıcısının elinden kaçarak parkta oynayan 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşe saldırdı. Ağız maskesi olmayan köpek, önce bacağından ısırdığı 8 yaşındaki B.P.’nin yüzünü parçaladı. Ufak çocuk çevredeki vatandaşların yardımıyla ölümden kıl payı kurtuldu.

YÜZÜNE 20 DİKİŞ ATILDI

Çevredeki vatandaşlar sayesinde ölümden kurtulan küçük çocuk Bandırma eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan 8 yaşındaki çocuk daha sonra özel hastaneye kaldırılarak estetik ve plastik operasyon geçirdi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Yapılan bu müdahalelere rağmen 8 yaşındaki B. P’nin yüzündeki saldırı izlerinin ömür boyu kalacağı ifade edildi. Yaralanan 8 yaşındaki ufak çocuğun Annesi ise çocuğunun eski sağlığına kavuşması için şikayetçi olduklarını şu ifadeler ile belirtti:

"Yasaklı ırk olan Pitbul’un korumasız, tasmasız ve ağızlıksız olarak güpegündüz sokakta oynayan çocuklara saldırması affedilir gibi değil.

Konuya ilişkin olarak polis tarafından ifademiz alındı, adli yargı sürecinde mağduriyetimizin giderilmesi ve çocuğumun eski sağlığına tekrar kavuşması için davacı oldum”