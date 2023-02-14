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Belediye binası yıkıldı karşı binanın camları bile kırılmadı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Adıyaman Belediye Başkanlığı binası yerle bir olurken, AB fonu ve AB mevzuatına göre inşa edilen belediye binasının karşısındaki cam binanın camları bile kırılmadı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 08:54
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Belediye binası yıkıldı karşı binanın camları bile kırılmadı

Belediye binası yıkıldı karşı binanın camları bile kırılmadı
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DHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Adıyaman’da, Adıyaman Belediye Başkanlığı binası yerle bir oldu. 

Adıyaman Belediye Başkanlığı binasının karşısında yer alan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın AB fonuyla inşa ettiği ve AB mevzuatına göre yapılan cam binada ise camlar bile hasar görmedi.

Mimarlar Yavuz Özkaya ve Sinan Erbuğ, müşavirliğini Nezih Alataş, Adıyaman Valiliği adına kontrolünü de Kommagene Nemrut Alan Başkanı Onur Yıldız'ın üstlendiği 4 kattan oluşan yapının zemininde hologramlarla Kommagene Krallığı canlandırılırken, orta katı ise kalıcı sergi alanı, iki katı da kütüphaneden oluşuyor. 

 

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