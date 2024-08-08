Belediye imar müdürüne silahlı saldırı

İzmir’de Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen, sabah saatlerinde İnönü Bulvarı’nda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu bacağından yaralanan Dikmen’e olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı Dikmen, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ise saldırganları tespit edip yakalamak amacıyla soruşturma başlattı.

RÜŞVET İDDİASI

Öte yandan geçtiğimiz yıl İmar Müdürü Sarper Dikmen hakkında 'rüşvet' suçlamasıyla şikayetçi olunulmuştu. Otel ruhsatı için 250 bin dolar rüşvet istendiği ve işadamının şikayet ettiği ileri sürülmüştü.