Belediye işçileri greve başladı! Karar binaya asıldı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) bünyesindeki Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) ile Maltepe Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca belediye binasına grev kararı asıldı.

Görüşmelerden bir sonuç çıkmaması üzerine, gece saatlerinde Genel-İş’e üye işçiler ve sendika temsilcileri Maltepe Belediyesi önünde bir araya geldi. Sendika yetkilileri, belediyenin sunduğu teklifin kabul edilemez olduğunu ifade ederken, işçiler sloganlarla taleplerini dile getirdi.

Açıklamaların ardından, grev kararı belediye binasının kapısına asıldı