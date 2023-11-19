Belediye işçisi çöplükte kayboldu

Kayseri'de Molu Düzenli Çöp Toplama ve Kompost Tesislerinde kaybolduğu iddia edilen işçi için arama çalışmaları başlatıldı.

KAYNAK: İHA
Belediye işçisi çöplükte kayboldu

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Ankara karayolu üzerinde bulunan Molu Düzenli Çöp Toplama ve Kompost Tesislerinde; Z.M.'nin (45) kaybolduğu ihbarı yapıldı.

Çöp toplama aracının boşalttığı çöplerin altında kaldığı iddia edilen Z.M.'yi aramak için jandarma, AFAD, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ve ANDA ekipleri sevk edildi.

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Ekipler; iş makineleri yardımıyla çöplerin boşaltıldığı alanda Z.M.'yi arama çalışması başlattı.

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YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE ÇALIŞMALAR SABAH SAATLERİNE BIRAKILDI

Yaklaşık 3 saat süren çalışmalarda Z.M.'ye ulaşılamazken, arama çalışmaları sağanak yağış nedeniyle sonlandırıldı.

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Ekiplerin sabah erken saatlerde Z.M.'yi aramak için çalışmaları tekrar başlatacağı öğrenildi.

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