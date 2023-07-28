Belediye işçisi daire başkanı tarafından makam odasında darp edildi

Murat YILMAZ - Ordu/Yeniçağ

Ordu Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü'nde çalışan Arif Aydın, Park ve Bahçeler Daire Başkanı İzzet Gündoğar tarafından darp edildiğini iddia etti.

Bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda; Ordu'da belediyenin bahçe işçisi olarak çalışan Arif Aydın, sorumlu kişisi Sezai isimli şahıs tarafından Daire Başkanı İzzet Gündoğar'ın Ordu Büyük Şehir Belediyesi Ek Hizmet Binası'ndaki makam odasına götürüldü.

MAKAM ODASINDA YUMRUKLANDI

İsmi bilinmeyen bir kişi ile makam odasında bekleyen İzzet Gündoğar, Arif Aydın'a "Sen bana küfür etmişsin öyle mi?" diye sordu. Kendisini 'küfür etmedim' diyerek ifade etmeye çalışan Aydın, İzzet Gündoğar tarafından tehdit edildikten sonra yüzüne atılan yumruk ile darp edildi.

Darp olayında ismi bilinmeyen şahsın darp olayına dahil olmadığını söyleyen Arif Aydın, Gündoğar'a "Seni şikayet etmeye gidiyorum" diyerek makam odasından ayrıldı.

Yaşanan olayın ardından darp raporu alarak savcılığa giden Arif Aydın, İzzet Gündoğar hakkında şikayetçi oldu.