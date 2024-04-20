Belediye Reisi değil Evin Reisi kazandı

Kaynak: Milliyet
Belediye Reisi değil Evin Reisi kazandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan, Gölcük Tabiat Parkı'na yapılan bungalovların 17 yıllığına kiralanmasına karşı çıkan protestocular arasında yer almıştı. Bunun üzerine Belediye Başkanı Özcan eşine ‘ben de seni protesto ediyorum, eve geç geleceğim’ demişti. Özcan ailesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Bolu Gölcük Tabiat Parkı'na 2018’de 25 bungalov ev yapılmıştı.

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Bungalovların doğayı tahrip edeceği gerekçesiyle açılan davada Danıştay projenin iptal kararını bozdu, bungalovların kiralama hakkı da belediyeye geçmişti.

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Bungalovların 17 yıllığına kiralanması için hazırlanan gündem maddesi meclis toplantısında görüşülecekken aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın eşi Meral Özcan’ın da olduğu Gölcük Platformu üyeleri, toplantı öncesinde belediyeyi protesto etmişti.

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Protesto edenler arasında eşi Meral Özcan’ı gören Başkan Tanju Özcan, “Ben de seni protesto ediyorum. Bu akşam eve geç geleceğim” demişti.

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Belediye meclis üyelerinin oy birliğiyle bungalovların kiralama konusu geri çekildi.

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“EVİN REİSİ BENİM, EVE GEÇ GELEMEDİ”

Milliyet’e konuşan Meral Özcan, evde patronun kendisi olduğunu söyledi.

Özcan “Tanju Bey’in eve geliş saatinde herhangi bir gecikme olmadı, her zamanki saatinde evdeydi” ifadelerini kullandı.

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