Belediye ücretsiz yapmak istedi Turizm Bakanlığı yasakladı. Vatandaşa tuvaleti bile çok gördüler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Serkan Talan
Belediye ücretsiz yapmak istedi Turizm Bakanlığı yasakladı. Vatandaşa tuvaleti bile çok gördüler

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Altınkum Halk Plajı’na yapmayı planladıkları ücretsiz WC ve duşmatik sisteminin yapım faaliyetlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından durdurulduğunu açıkladı.

Aydın, Didim ilçesinin Belediyesi Başkanı Hatice Gençay, Altınkum Halk Plajı’na vatandaşlara vadettikleri ücretsiz WC ve duşmatik sisteminin yapım faaliyetlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından durdurulduğunu açıkladı.

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"ALTINKUM HALK PLAJI'NA DUŞMATİK VE WC YAPIMI DURDURULDU"

Didim Belediyesi’nin sosyal medya medya hesabından “Kamuoyuna duyuru” başlıklı yapılan açıklamada, “Altınkum Halk Plajı’nda hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin kullanımına sunmayı planladığımız ücretsiz Duşmatik ve WC sisteminin yapım faaliyetleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından E-29378025-622.03-643819 sayılı karar ile durdurulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

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SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN PAYLAŞIMA TEPKİ

Yapılan açıklamaya sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları belediyeye tepki göstererek ücretsiz duşmatik ve WC sisteminin yapım faaliyetlerinin durdurulmasındaki nedenin belirtilmesini isterken, bazı kesim ise faaliyetleri durduran bakanlığa tepki gösterdi.

İşte sosyal medya kullanıcılarının paylaşımın altına attığı yorumlar,

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