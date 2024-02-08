Belediyeden atılan işçi intihar için inşaata çıktı

Düzenleme: Kaynak: ON2AY Bahçelievler
Belediyeden atılan işçi intihar için inşaata çıktı
İstanbul Bahçelievler Belediyesi çalışan ve işten haksız bir şekilde çıkarıldığı iddia eden Burhan Yener, belediyenin karşısındaki 5 katlı inşaata çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Burhan Yener, Bahçelievler Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve işten haksız bir şekilde çıkarıldığı iddia edilen Burhan Yener belediyenin karşısındaki 5 katlı inşaata çıktı.

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“HAKAN BAŞKAN BURAYA GELECEK”

İntihar edeceğini söyleyen Burhan Yener, “Bana atılan iftirayı temizlemeden inmem, buradan. Üstüme atılan iftirayı temizledikten sonra ineceğim. Hakan Başkan gelecek buraya" diyerek bağırdı.

Burhan Yener, müzakerecinin uzun süreli çabaları sonucu ikna edildi.

Üç saat süren endişe ve korkunun sonunda teslim olan Burhan Yener Bahçelievler polisleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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