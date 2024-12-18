Belediyeden çiftçilere destek

Düzenleme: Kaynak: İHA
Belediyeden çiftçilere destek

Siirt'in Kurtalan ilçesinde tarım yönünde önemli projelere imza atılıyor. Bunlardan biri de "Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi." Bu proje ile çiftçilere 70 hibe destekli üzüm sıkma makineleri dağıtıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde tarımın güçlenmesi için önemli projeler gerçekleştiriliyor. Bu projeler kapsamında "Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi" ile çiftçilere yüzde 70 hibe destekli üzüm sıkma makineleri dağıtıldı.

15 adet üzüm sıkma makinesinin teslim edildiği törende konuşan Kurtalan Kaymakamı Samet Serin, üreticilerin her zaman destekçisi olduklarını vurguladı. Kaymakam Serin, "Üretim kalitesini artıracak bu makinelerin çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Proje kapsamında sağlanan makinelerle, bölgedeki bağcılık faaliyetlerinin modernleşmesi ve üzüm üretiminde verimliliğin artırılması hedefleniyor.

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Üreticiler, hibe desteklerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek projeye katkı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Belediyeden çiftçilere destek

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