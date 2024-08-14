Belediyeden işçilerine büyük müjde: En düşük maaş 35 bin TL oldu

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Belediyeden işçilerine büyük müjde: En düşük maaş 35 bin TL oldu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, belediye bünyesinde çalışan işçilerin en düşük maaşının 26 bin 500 TL’den, 35 bin TL’ye çıkaracaklarını duyurdu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, belediye çalışanlarına zam müjdesini, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda verdi.

Belediye Başkanı Zeyrek, Büyükşehir Belediyesi'nin MASKİ Genel Müdürlüğü ve iştirak şirket çalışanları olmak üzere toplamda 5 bin 29 personele önemli bir maaş artışı yapacağını açıkladı.

"MAAŞI 26 BİN 500 TL’DEN, 35 BİN TL’YE ÇIKARIYORUZ"

Başkan Zeyrek, “Çalışanlarımıza söz verdiğimiz gibi, en düşük işçi maaşını (evli ve 1 çocuklu) 26 bin 500 TL’den, 35 bin TL’ye çıkarıyoruz. Yevmiye asgari ücret seviyesinden 666 liradan yüzde 35 artışla 900 liraya, yakacak yardımı bin 200 liradan 2 bin 500 liraya yükselecek. Ayrıca 3 bin 588 TL enflasyon destek primi vereceğiz. Büyükşehir Belediye'mizin şirketlerinde, MASKİ dahil toplam 5 bin 29 işçimiz çalışmakta. İşçilerimize verdiğimiz bu ek artışın belediyeye aylık maliyeti 73 milyon lira. Vergi dilimi ve rapor, izin gibi nedenlerle bazı çalışanlarımızın maaşında eksilme olabilir. Ancak üç binden fazla işçimiz 35 bin liranın üzerinde maaş alacak” ifadelerini kullandı.

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