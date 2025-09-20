Belediyeden önce sel yıktı

Kaynak: İHA

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından dereler taştı. İlçede dere kenarında bulunan iki bungalov, beledi ekiplerinden önce şiddetli sel sularına dayanamayarak yıkıldı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, geçen yıl Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri arasındaki Fırtına Vadisi üzerinde bulunan çok sayıda bungalov evin dere yatağını kirlettiğini belirtmişti.

aw542082-01.jpg

Baydaş "Ruhsatsız olarak yapılan bu evlerin atıkları fırtına deresine akmakta. Buralarda konaklayanların kayıt altında tutulmaması ayrı bir sorun yaşatıyor. Bu nedenle tespit edilen yapıların yıkımına başlanacak" demişti.

Valinin açıklamasının ardından dere yatağındaki bungolovlar belediye ekiplerinden önce sel suları tarafından yıkıldı.

aw542082-02.jpg

Olayda can kaybı yaşanmazken, olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hızla yükselen sel sularının bungalovu sürükleyerek yıktığı anlar yer aldı.

