Belediyeden önce sel yıktı

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, geçen yıl Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri arasındaki Fırtına Vadisi üzerinde bulunan çok sayıda bungalov evin dere yatağını kirlettiğini belirtmişti.

Baydaş "Ruhsatsız olarak yapılan bu evlerin atıkları fırtına deresine akmakta. Buralarda konaklayanların kayıt altında tutulmaması ayrı bir sorun yaşatıyor. Bu nedenle tespit edilen yapıların yıkımına başlanacak" demişti.

Valinin açıklamasının ardından dere yatağındaki bungolovlar belediye ekiplerinden önce sel suları tarafından yıkıldı.

Olayda can kaybı yaşanmazken, olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hızla yükselen sel sularının bungalovu sürükleyerek yıktığı anlar yer aldı.