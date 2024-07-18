Belediyeden personeline 50 bin TL ikramiye! İşçiler bayram etti

Tokat Belediyesi bünyesinde memur, kadrolu, sözleşmeli ve belediye şirketinde çalışan işçiler 3 yıllık banka promosyon ihalesini tamamladı ve en yüksek teklifi veren banka ile anlaşmayı yaptı.

Yapılan anlaşma gereği belediye çalışanlarına tek seferde 50 bin TL ödenmesi için imzalar atılırken, konuyla ilgili Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, açıklama yaptı. Yazıcıoğlu, uzun uğraşılar ve görüşmeler neticesinde ihalenin başarılı bir şekilde sonuçlandığını ifade etti.

"50 BİN TL BÜYÜK BİR MAAŞIN AKABİNDE 50 BİN TL’LİK BİR PROMOSYON BEDELİ BELİRLENDİ"

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, “Biz bunun altını ciddi manada çalıştık. Yaklaşık bir aydan beri bütün bankalarla görüşüyoruz. Ben de bütün görüşmelerden bizzat haberdar oluyorum ve haber alıyorum. Son aşamada bir ihale süreci yaşadık. Şu anda bu zamana kadar Türkiye'de gerçekleştirilmiş en büyük promosyonu bütün personeli yani memurumuzdan işte Tokbel çalışanımız, tüm çalışanlarımıza 50 bin TL büyük bir maaşın akabinde 50 bin TL’lik bir promosyon bedeli belirlendi. Bu pazarlığı yaparken şu hassasiyeti özellikle bankadaki çalışan arkadaşlarımızdan, müdürlerimizden istemiştim" ifadelerini kullandı.

"TARİHİN EN YÜKSEK PROMOSYONLARINDAN BİR TANESİNİ SONUÇLANDIRDIK"

Yazıcıoğlu, "Tokat'ta bir değişimden bahsediyoruz. Değişim önce evinizde başlar. Önce evinizde huzur gerekir. Disiplin gerekir. Kurumsal bir yapı gerekir. Ben personelimin ihtiyaçlarını, hassasiyetlerini önemseyen bir belediye başkanıyım. O yüzden bu konuda da bir hassasiyetim vardı. Ve tarihin en yüksek promosyonlarından bir tanesini sonuçlandırdık. Şimdi bütün personelimiz en kısa sürede o promosyondan yararlanacaklar. Şimdiden bütün personelime hayırlı olsun diliyorum” diye konuştu.