Belediyeden yeni yılda emekliye destek! Başvurular başlıyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yılbaşından önce 7 bin ihtiyaç sahibi emekliye destek sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Karalar, seçim vaatlerinden biri olan emekliye destek projesini hayata geçirmek amacıyla harekete geçtiklerini belirtti. Kentte yaşayan 400 bin emekli arasında en zor durumda olanlara yardımcı olmayı hedeflediklerini ifade eden Karalar, bu destekle emeklilere bir nebze de olsa rahat nefes aldırmayı amaçladıklarını söyledi.

Destekten yararlanabilmek için belirlenen şartlar şunlar: emekli olup herhangi bir işte çalışmıyor olmak, aynı hanede başka çalışan ya da emeklinin bulunmaması, hanede yaşayanların ev veya araba sahibi olmaması, emeklilik dışında gelir sağlayan bir kazanca sahip olmamak ve taşınır ya da taşınmaz bir tapu kaydının olmaması.

Başvurular, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Cam Bina Zemin Kat’ında kabul edilecek.