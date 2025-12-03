Avusturya’nın başkenti Viyana’da, tarihi Votiv Kilisesi’nin tepesine asılan Filistin bayrakları, 3 gün süren vinçli operasyonun ardından indirildi. Bayrakların 90 metrelik yüksekliğe nasıl asıldığı ise çözülemedi.

29 Kasım'da Viyana'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisi, belediyenin sınavına dönüştü. Gösteriyle eş zamanlı olarak Viyana'nın en bilinen yapılarından olan Votiv Kilisesi'nin çatısına Filistin bayrakları asıldı. Bayrakları kimin ya da kimlerin astığı bilinmezken, belediye Filistin Bayraklarını indirmek için vinçli operasyona başladı. Viyana Belediyesi, kilisenin yaklaşık 90 metre yüksekliğindeki çatısına ulaşmak için vinçlerle müdahale etti.

Bayraklar, ancak 3 günlük çalışmanın sonunda kilise çatısından kaldırıldı.