Belediyeye ücretsiz plaj ile ilgili bakanlıktan suç duyurusu

Antalya Muratpaşa Belediyesi'ne halka ücretsiz plaj hizmeti verdiği için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaşanılan durumu; "Suçumuz halka ücretsiz plaj açmak. Gerçekten garip bir şey" sözleriyle eleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, temmuz ayında aralarında Muratpaşa Belediyesi’nin ücretsiz plajları Erdal İnönü, İnciraltı, Konserve, Erenkuş, Mobil’in bulunduğu 12 plaj hakkında 'kaçak' kararı verdi.

Bakanlık, plajların yıkılmasını isterken, Cumhuriyet Başsavcılığı’na belediye bürokratları hakkında da Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na muhalefetten suç duyurusunda bulundu. Belediye bürokratları ifade vermek üzere Demircikara Polis Merkezi’ne çağrıldı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal ise bu durumu, uzun süredir görevde olan bürokrasinin halka nasıl yabancılaştığının bir göstergesi olduğunu belirterek, "Kendi halkına yabancılaşmış, kendi halkıyla mücadele eden, kamu yararını hiç umursamayan bir bürokrasi ve kamu yönetimiyle karşı karşıyayız. Bu plajlar sadece halkın değil, aynı zamanda Antalya turizminin de göz bebeği. Binlerce insanın ücretsiz yararlandığı bu plajlar, belediyemizin işletmeleriyle, arkasında yer alan butik otellerle bir turizm destinasyonu haline geldi" diye konuştu.

Başkan Uysal, temmuz ayında başlayan ve şimdi belediye bürokratlarının ifadeye çağrılmasıyla devam eden sürecin, aslında Savunma Sanayii Destekleme Fonu için kredi kartlarında 750 lira kesinti yapılmak istenmesinden bir farkı olmadığını savundu. Uysal, "Kendi insanına, yabancılaşmış, kendi halkıyla mücadele eden bir bürokrasi ve kamu yönetimi var. Suçumuz ücretsiz plaj açmaksa cezamıza razıyız" dedi.

Başkan Uysal, Antalya 4. İdare Mahkemesi’nin belediyenin yine ücretsiz olarak halka açtığı Bambus Plajı hakkında da yürütmeyi durdurma kararı verdiğini hatırlatarak, "Bu kararın hukuki olarak bir sonuç doğuracağını düşünmüyorum. Çünkü söz konusu alanda en büyük hissedar belediyemiz" diye konuştu.