Olay Pendik'te yaşandı. İddiaya göre muhtarlığa 'fakirlik belgesi' almak için giden bir kadın, sigortası olduğu gerekçesiyle muhtar tarafından reddedildi. Muhtar, sigortalı göründüğü için belge veremeyeceğini söyledi.

Aldığı cevap nedeniyle muhtarla tartışan kadın kısa süre sonra muhtara saldırdı. Muhtarın da vatandaşa karşılık vermesiyle taraflar arasında tekme tokat kavga çıktı. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı ikilinin birbirinden şikayetçi olması nedeniyle olay yerine polis çağrıldı.

Kadınla muhtar arasındaki kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.