Belgeseli izledi annesini öldürdü! 15 yaşındaki çocuk kan dondurdu

Dizi ve filmlerin insanları olumsuz etkilediğine dair birçok tartışma yaşanırken ABD’de yaşanan son olay tüyler ürpertti.

Wisconsin eyaletinde 15 yaşındaki Reed R. Gelinskey, 6 Mart Perşembe günü annesinin ölümünden ötürü "birinci derece kasten adam öldürme" suçundan yargılandı.

İlk olarak 4 Mart Salı günü gözaltına alınan Gelinskey, kanlar içinde sırt üstü yatan bir kadının fotoğrafını sosyal medya platformu Snapchat’ten paylaştığı için yakalandı. Gencin evine giden polisler, Gelinskey'in kendilerini karşılamak için dışarı çıktığını ve dışarı çıkarken ön sahanlığa bir mutfak bıçağı düşürdüğünü iddia ettiğini belirtti. Daha sonra kanlar içinde giysiler giyen gencin, polislere "O öldü" ve "Yaptığım şey yüzünden öldü" dediği ifade edildi.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Gelinskey, polis merkezinde de annesini bıçaklamadan önce kafasına bir dambılla vurduğunu itiraf etti. Annesinin öldüğü gün okuldan eve depresif bir halde geldiğini ve anne babasını öldürme isteği duyduğunu belirten genç, son bir aydır kardeşinin anksiyete için kullandığı ilaçlarını aldığını ve o gün de "yaklaşık" dokuz hap içtiğini iddia etti.

İşten eve geldiğinde babasını da öldürmek için bir çekiç aradığını fakat yeterince büyük bir çekiç bulamadığını belirten Gelinskey, akşam yemeğinden sonra annesi kanepede otururken bir film açtığından bahsetti.

“O SAHNE PLANIMA YARDIMCI OLDU”

Gelinskey, bu filmin 1989 yılında anne ve babaları Jose ve Kitty Menendez'i öldürdükleri için ömür boyu hapis cezası alan Lyle ve Eric Menendez'in davasını anlatan "The Menendez Brothers" (Menendez Kardeşler) adlı Netflix belgeseli olduğunu belirtti. Öte yandan bundan sonra anne ve babasını öldürme planını kurduğunu ve belgeselde geçen "av tüfeği sahnesinin" fikrine yardımcı olduğunu söyledi.

Polis, 15 yaşındaki gencin, annesinin kafasına iki kez bir dambıl çubuğuyla vurduğunu, daha sonra da bir biftek bıçağıyla annesini beş kez bıçakladığını ifade etti. Gelinskey'nin, annesinin kendisine “Neden?” diye sorduğunu ve kendisinin de “Acı” diye cevap verdiğini söylediği ifade edildi.