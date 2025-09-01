Belgesi ile paylaşıldı! Erdoğan'ın "ilk ve tek" mal varlığı bildirimi

Siyasete girdikten sonra Türkiye'de etkili bir aktör olan Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı merak konusu olmaya devam ediyor.

Özellikle başbakan ve cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde Erdoğan'ın mal varlığı sık sık gündeme gelse de sahip olduklarına dair net bir veriye ulaşılamıyor.

"İLK VE TEK MAL VARLIĞI BİLDİRİMİ"

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait "ilk ve tek doğru mal varlığı bildirimi"ni belgesi ile paylaştı.

"Yıl 1994, yolun henüz başındayken..." ifadeleri ile belgeyi paylaşan Yavuzyılmaz, Erdoğan’ın "şeffaf biçimde açıkladığı ilk ve tek mal varlığı" olduğunu öne sürdü.

15 Nisan 1994 tarihli belgede Erdoğan’a ait olduğu belirtilen varlıklar ve o günkü değerlerinin karşılığı şöyle:

Taşınmazlar

İstanbul, Bolluca Köyü’nde 361 m² arsa (168 milyon TL)

Rize, Günguy’da 2.000 m² tarla (500 milyon TL)

İstanbul, Külaksız Mahallesi’nde 65 m² arsa (200 milyon TL)

İstanbul, Maltepe’de 110 m² daire (500 milyon TL)

Taşınır mallar

Eşine ait 10 altın bilezik (50 milyon TL)

Eşine ait 1 beşibiryerde (50 milyon TL)

100.000 Alman Markı (2,1 milyar TL)

50.000 Amerikan Doları (1,6 milyar TL)

Burak Gıda Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. hisseleri