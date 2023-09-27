Belhanda hastaneye kaldırıldı. Son durumunu Kluivert açıkladı

Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda, Beşiktaş maçının devre arasında hastaneye kaldırıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında ağları sarsan Belhanda, ikinci yarıya çıkmadı ve Yusuf Erdoğan oyuna dahil oldu.
Yayıncı kuruluşun haberine göre, Belhanda baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Adana Demirspor teknik direktörü Patrick Kluivert ise Faslı yıldızın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Kluivert "Belhanda şu an hastanede. Bu gece tedbir amaçlı hastanede kalacak. Niang'la çarpıştıktan sonra ilk yarıyı bitirdi ama ikinci yarıya başlarken görme kaybı yaşadığı için oyundan çıktı" dedi.