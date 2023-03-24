Bella Hadid'in Ramazan ayı paylaşımı dikkat çekti

ABD'li model Bella Hadid, ülkemizde 11 ilde yıkıma neden olan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından New York şehrindeki Türkevi'ni ziyaret ederek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları hazırlamıştı. Daha önce de "Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim" diyen Hadid, son olarak sosyal medya hesabından Ramazan ayı için paylaşım yaptı.

"HERKESE HAYIRLI RAMAZANLAR"

Tüm bunların ardından 26 yaşındaki süpermodel, 58.1 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından Ramazan ayının başlangıcı için bir paylaşım yaptı.

"Ramadan mubarak" yazan bir görsel yayınlayan Bella, gönderisine İngilizce olarak "Herkese hayırlı ramazanlar. Bu ayın en huzurlu ay olmasını dilerim" yazdı.

BABASI KAYITSIZ KALAMADI

Hadid'in babası Mohammed de kızının bu paylaşımına kayıtsız kalamayarak "Seni seviyorum Bella. En mutlu ve huzurlu ay senin, benim, ailemizin ve sevdiklerimizin olsun inşallah" mesajını yazdı.