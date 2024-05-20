Bella Hadid yaz sezonunu açtı

77. Cannes Film Festivali tüm hızıyla sürerken ilginç haberlerde gelmeye devam ediyor. Festivale katılan oyuncular ve sinemacılar gösterimlerden açılış ve partilere koşarken manken Bella Hadid arkadaşlarıyla gönlünce tatil yapıyor.

Lerins Adaları'nın açıklarına demirleyen teknede Bella Hadid’in eğlenceli anlar yaşadığı görülüyor. 27 yaşındaki süper model denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Uzun süre güneşlenen Bella, sonunda kendini Akdeniz'in serin sularına attı.

Yeni erkek arkadaşı Adan Banuelos'la birlikte tatil yapan 27 yaşındaki Hadid’in kovboy sevgilisine yakın olmak için Teksas’ta ev aldığı da iddia edilmişti.

Meksika kökenli bir Amerikalı olan 34 yaşındaki Banuelos, ödüllü bir binici.

Daha önceki festivallere seksi kıyafetleriyle katılarak büyük ses getiren Bella Hadid’in bu sene kırmızı halıda yürüyüp yürümeyeceği ise sır gibi saklanıyor.