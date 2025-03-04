Bella Hadid'den Ramazan ayına özel paylaşım!

Kaynak: Haber Merkezi
Bella Hadid'den Ramazan ayına özel paylaşım!

Filistin kökenli ABD'li model Bella Hadid, kişisel sosyal medya hesabından Ramazan ayına dair bir paylaşımda bulundu.

Hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Bella Hadid, Ramazan ayına dair bir paylaşımda bulundu.

Hollandalı Yolanda Hadid ile Filistinli Mohamed Hadid'in kızı ABD'li ünlü model Bella Hadid, sosyal konularla duyarlı olmasıyla biliniyor.

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MÜSLÜMANLARA SESLENDİ

Daha önce Filistin ve Afganistan ile ilgili birçok paylaşımda bulunan Bella Hadid, Müslümanların Ramazan ayını kutladı.

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"RAMAZAN MÜBAREK OLSUN"

Bella Hadid, yeni paylaşımında sevenlerine, "Tüm Müslüman dostlarıma, cemaatime ve sevdiklerime Ramazan mübarek olsun. Bu kutsal ay boyunca sizlere sağlık, refah, mutluluk, güç ve neşe diliyorum" ifadelerini kullandı.

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