Bellingham'ın hocasından Real Madrid iddialarına flaş cevap

Jude Bellingham'ın Real Madrid iddialarının ardından Borussia Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic'ten çarpıcı açıklamalar geldi.

Bellingham'ın hocasından Real Madrid iddialarına flaş cevap

Editör: Hamza Özalkuş

Borussia Dortmund'da ve son olarak Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren Jude Bellingham, devlerin radarına girmiş durumda. İspanyol basınının Real Madrid iddialarına Borussia Dortmund'un Teknik Direktörü Edin Terzic bu tarz süreçlere Erling Haaland ve Jadon Sancho'dan alışık olduklarını söylüyor.

"ALIŞIĞIZ"
Basın toplantısında konuşan Edin Terzic şunları söyledi: "Şimdi İspanyol basını bir şeyler söylüyor, ondan önce İngiltere'den bazı haberler geliyordu. Hatta Fransa'dan bile geldi. Geçen yıl Erling, ondan önceki yıl ise Jadon'dan bu tarz durumlara alışığız. Son birkaç yılda bu durumlara alıştık. Jude her gün yoğun mücadele veriyor ve şampiyon olmamız için elinden geleni yapıyor. Biz şu anda takımı nasıl daha iyiye taşıyabiliriz daha çok bununla ilgileniyoruz"

Jude Bellingham, bu sezon 40 maçta süre aldı. 11 gol ve 7 asist kaydetti.

Öne Çıkanlar
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
TRT’de AKP’li yönetime para yağdı. Hilal Kaplan’ın da yer aldığı yönetim kuruluna ödenen ücret 1,5 milyonu aştı Güncel
TRT’de AKP’li yönetime para yağdı. Hilal Kaplan’ın da yer aldığı yönetim kuruluna ödenen ücret 1,5 milyonu aştı
Rüyada göz görmek ne demek? Rüyada göz görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada göz görmek ne demek? Rüyada göz görmek neye işaret?
Cilt hastalıklarına iyi gelen 4 şifalı bitki Şifalı Bitkiler
Cilt hastalıklarına iyi gelen 4 şifalı bitki
Emekli vatandaş emeklinin içler acısı halini böyle anlattı Güncel
Emekli vatandaş emeklinin içler acısı halini böyle anlattı
Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu ilk kez el ele görüntülendi Magazin
Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu ilk kez el ele görüntülendi
SPK'den iki şirketin halka arzına onay çıktı Ekonomi
SPK'den iki şirketin halka arzına onay çıktı