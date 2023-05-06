Bellingham'ın hocasından Real Madrid iddialarına flaş cevap

Editör: Hamza Özalkuş

Borussia Dortmund'da ve son olarak Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren Jude Bellingham, devlerin radarına girmiş durumda. İspanyol basınının Real Madrid iddialarına Borussia Dortmund'un Teknik Direktörü Edin Terzic bu tarz süreçlere Erling Haaland ve Jadon Sancho'dan alışık olduklarını söylüyor.

"ALIŞIĞIZ"

Basın toplantısında konuşan Edin Terzic şunları söyledi: "Şimdi İspanyol basını bir şeyler söylüyor, ondan önce İngiltere'den bazı haberler geliyordu. Hatta Fransa'dan bile geldi. Geçen yıl Erling, ondan önceki yıl ise Jadon'dan bu tarz durumlara alışığız. Son birkaç yılda bu durumlara alıştık. Jude her gün yoğun mücadele veriyor ve şampiyon olmamız için elinden geleni yapıyor. Biz şu anda takımı nasıl daha iyiye taşıyabiliriz daha çok bununla ilgileniyoruz"

Jude Bellingham, bu sezon 40 maçta süre aldı. 11 gol ve 7 asist kaydetti.