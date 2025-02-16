Bellingham'ın kırmızı kart tartışmaları sürüyor

Real Madrid’in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, Osasuna ile oynanan La Liga karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartla gündeme oturdu. Karşılaşmanın hakemi, Bellingham’ın kendisine yönelik hakaret içerikli bir ifade kullandığını belirterek oyuncuya doğrudan kırmızı kart gösterdi. Ancak olayın yankıları dinmezken, Bellingham ve Real Madrid cephesi bunun büyük bir yanlış anlaşılma olduğunu savundu.

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Hakemin maç raporuna göre, Bellingham hakeme "fuck you" diyerek hakarette bulundu. Ancak İngiliz futbolcu, sözlerinin çarpıtıldığını ve gerçekte "fuck off" dediğini iddia etti. Bu ifadenin İngiltere’de sıkça kullanıldığını ve hakaret anlamı taşımadığını belirten Bellingham, “Bu kelimeye Premier Lig’de kimse ceza vermez, bu sadece bir tepkidir” diyerek kendisini savundu.

Tartışmalar büyürken, Cristiano Ronaldo’nun yıllar önce yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Portekizli yıldız, 2018’de İspanyol basınına verdiği bir röportajda, İngiltere’de hakemlerin “fuck off” ifadesine alışkın olduğunu ve bunu bir hakaret olarak algılamadığını söylemişti. “İngiltere’de hakemler bunu duyunca tepki vermez ama İspanya’da aynı sözü söylerseniz, sizi anında oyundan atarlar” diyen Ronaldo’nun sözleri, Bellingham olayının ardından yeniden hatırlandı.

Bellingham, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Ne dediğimi tekrarlamak istemem ama bu kelime İspanyolca’da ‘joder’ (lanet olsun) anlamına gelir. Hakemi hedef almadım, sadece kendi kendime söylendim. Video kayıtları da bunu kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.

Real Madrid yönetimi, Bellingham’ın cezasının iptal edilmesi için İspanya Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunacağını açıkladı. Kulüp, oyuncunun sözlerinin yanlış yorumlandığını ve hakemin ağır bir karar verdiğini savunuyor.