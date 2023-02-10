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Tiyatrocu Orhan Aydın yürekleri dağladı. "Ben kızımı almadan buradan gitmem"

Hatay'da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın'a halen ulaşılamayan tiyatrocu Orhan Aydın, "Ben 50 yıldır bu ülkeye sanat üretiyorum, ben kızımı almadan oradan gitmem. Eylem yaparım, gerekirse valiliğe yalnız başıma yürürüm" dedi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 10:20
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"Ben kızımı almadan buradan gitmem" Tiyatrocu Orhan Aydın yürekleri dağladı

Tiyatrocu Orhan Aydın yürekleri dağladı. ''Ben kızımı almadan buradan gitmem''
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Tiyatrocu Orhan Aydın, depremin vurduğu kentlerden Hatay'da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın için yardım çağrısında bulunmuştu.

Orhan Aydın, Halk TV'de Şule Aydın ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan'ın yayınına katılarak yaşadıklarını anlattı.

Orhan Aydın, Adana üzerinden Hatay'a gelmeyi planladığını, ancak kardan dolayı yollar kapalı olduğundan karayolu üzerinden yola çıkamadığını, uçaklarda da yer olmadığı için ancak dün yola çıkabildiğini anlattı. Aydın, "Bu sefer Sabiha Gökçen Havaalanı'nda 6 saat beklemek zorunda kaldım, Recep Tayyip Erdoğan Adana'ya geleceği için uçaklar kalkmadı!" diyerek isyan etti.

'AFAD KENDİSİ AFET DURUMUNDA'

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre, Adana Havalimanı'ndan Hatay'a 9 saatte gelebildiğini anlatan Aydın, yolda gördüğü yardım TIR'larına değinerek, "Canlarını koymuşlar o kasaların içerisine" diyerek yurttaşların seferberliğine dikkat çekti. "Belen yaylasını çıkmaya başladığımdan itibaren simsiyah bir ova gördüm. O ovayı hepimiz biliyoruz, adı Amik Ovası'dır. Ovanın ortasında bir Amik Gölü vardı. O gölü kim kuruttu, onun üzerine kim havalimanını yaptıysa yaşadığımız sürecin sebebi odur" diyen Aydın, "Bu ahlaksızlıktır! 21. yüzyılın ahlaksızlığıdır. Yaşatılan da esas olarak budur" diye devam etti.

Yardım konusunda sıkıntıların olduğunu dile getiren Aydın, "Yalvarıyoruz yine yok, gerginleşiyoruz yine yok, dostları araya sokuyoruz yine yok. Çünkü AFAD kendisi afet durumunda, benim gördüğüm odur! Asıl kurtarılması gereken AFAD organizasyonu, bir organizasyon yok. Kentte kriz masası var deniyor, bir kriz masası yok" diyerek isyan etti.

'GEREKİRSE VALİLİĞE YALNIZ BAŞIMA YÜRÜRÜM!'

Devletin afet bölgesine vinç sağlaması gerektiğini vurgulayan Aydın, "7 katlı bina yapılmasına izin vermişsin, 7 katlı binanın altındaki canlar için tek bir çaba harcamıyorsun" dedi. Aydın, kızının canlı olduğunun bilindiğini, en son gündüz saatlerinde enkazdan ses alındığını söyledi. Çaresizlik hissettiğini söyleyen Aydın, "Ben 50 yıldır bu ülkeye sanat üretiyorum, ben kızımı almadan buradan gitmem. Eylem yaparım, gerekirse valiliğe yalnız başıma yürürüm!" diyerek kızı için mücadele edeceğinin altını çizdi.

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Anadolu halkı bin yıllardır yalnız başına yürüyor!
10.02.2023 10:31
Tutaydın bir vinç! Türk halkının gerçekleriyle sende yüzleş biraz. Sanatçıymışta. Eylem yaparmışta! Yürü yürü. Yalnız başına yürü! Arasana TKP kadrolarını!  
 
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