Ben Simmons hazır: Geri dönüşe hazır olun!

Sıkı NBA takipçileri için pazartesi günü, 2024-25 sezonunun resmi başlangıcı oldu. Brooklyn Nets de bu kapsamda pazartesi günü basına açık bir etkinlik düzenledi ve birçok kişiyi şaşırtacak şekilde, Ben Simmons da etkinlikte yer alarak basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Simmons’ın açıklamalarına bakıldığında, medyanın karşısına çıkmaktan neden bu kadar heyecan duyduğu kolayca anlaşılıyor; zira dünyaya hala iyi bir basketbolcu olduğunu hatırlatmak istiyor gibiydi.

Son iki sezonda Nets formasıyla toplamda yalnızca 57 maça çıkan Simmons, bunlardan sadece 15’inde geçtiğimiz sezon oynayabildi. Sırtından geçirdiği ameliyat sezonunu erken kapatmasına neden olmuştu. Bu ameliyat, üç yıl içinde sırtından geçirdiği ikinci operasyondu.

Birden fazla sırt ameliyatını, birkaç yıl önce açıkça bahsettiği mental mücadelelerle birleştirince, Simmons’ın yedinci NBA sezonuna girerken birçok şüpheciyi peşine taktığını söylemek yanlış olmaz.

Ancak her şey Simmons açısından olumsuz değil. Bir muhabirin, NBA tarihinde en çok “triple-double” yapan 14. oyuncu olduğunu hatırlatması üzerine, Simmons net bir cevap vererek, “O kadar da kötü değilim” dedi.

Ben Simmons when asked what being 14th in NBA history in triple-doubles says about his skillset:



"That I'm not that bad at basketball." pic.twitter.com/qe8ew8j2qn