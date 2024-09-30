Ben Simmons hazır: Geri dönüşe hazır olun!

Sıkı NBA takipçileri için pazartesi günü, 2024-25 sezonunun resmi başlangıcı oldu. Brooklyn Nets de bu kapsamda pazartesi günü basına açık bir etkinlik düzenledi ve birçok kişiyi şaşırtacak şekilde, Ben Simmons da etkinlikte yer alarak basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Simmons’ın açıklamalarına bakıldığında, medyanın karşısına çıkmaktan neden bu kadar heyecan duyduğu kolayca anlaşılıyor; zira dünyaya hala iyi bir basketbolcu olduğunu hatırlatmak istiyor gibiydi.

Son iki sezonda Nets formasıyla toplamda yalnızca 57 maça çıkan Simmons, bunlardan sadece 15’inde geçtiğimiz sezon oynayabildi. Sırtından geçirdiği ameliyat sezonunu erken kapatmasına neden olmuştu. Bu ameliyat, üç yıl içinde sırtından geçirdiği ikinci operasyondu.

Birden fazla sırt ameliyatını, birkaç yıl önce açıkça bahsettiği mental mücadelelerle birleştirince, Simmons’ın yedinci NBA sezonuna girerken birçok şüpheciyi peşine taktığını söylemek yanlış olmaz.

Ancak her şey Simmons açısından olumsuz değil. Bir muhabirin, NBA tarihinde en çok “triple-double” yapan 14. oyuncu olduğunu hatırlatması üzerine, Simmons net bir cevap vererek, “O kadar da kötü değilim” dedi.

Ben Simmons when asked what being 14th in NBA history in triple-doubles says about his skillset:



"That I'm not that bad at basketball." pic.twitter.com/qe8ew8j2qn — Erik Slater (@erikslater_) September 30, 2024

Bir başka basın toplantısında da benzer bir mesaj vererek, “Oldukça iyiyim, değil mi?” şeklinde konuştu.

Ben Simmons going on a revenge tour this year? ????



"I think people forget me as a player when I'm healthy. ... I'm pretty good right?” pic.twitter.com/uXhrAXsQ8s — Bleacher Report (@BleacherReport) September 30, 2024

Eğer bu hikaye size tanıdık geliyorsa, şaşırmayın. Simmons, birçok sakatlık nedeniyle yaşadığı aksiliklerden sonra, bu sezon da bir nevi ‘intikam turuna’ çıkmaya hazırlanıyor. 2016 NBA Draftı'nda birinci sıradan seçilen Simmons, potansiyeli ve yetenekleriyle büyük beklentiler yaratmış bir oyuncu. Ancak son yıllarda yaşadığı sakatlıklar ve mental sorunlar, kariyerini belirsiz bir hale getirdi.

Simmons’ın “kötü” bir basketbolcu olmadığını vurgulayan mesajına gelince, kimse onun basketbol oynayamadığını iddia etmiyor. NBA’e girmek zaten sadece en elit oyuncuların başarabildiği bir şey.

Sağlıklı olduğu zaman izlemekten keyif alınan bir oyuncu olan Simmons’ın kariyeri, neredeyse tamamen sağlığı etrafında şekillenen büyük bir soru işaretine dönüşmüş durumda.