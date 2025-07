Bend It Like Beckham'in devam filmi geliyor

2002 yılında büyük ses getiren “Bend It Like Beckham” filminin yönetmeni Gurinder Chadha, filmin devamının resmi olarak yapım aşamasında olduğunu açıkladı. Londra merkezli Chadha, Deadline’a verdiği özel röportajda, orijinal karakterlere yeniden hayat vermek ve kadın futbolunun mirasını daha da ileriye taşımak için heyecanlı olduğunu dile getirdi. Parminder Nagra ve Keira Knightley’nin başrollerini paylaştığı film, 23 yıl sonra “Bend It Forever” adıyla geri dönmeye hazırlanıyor.

Chadha, “Orijinal oyuncu kadrosu devam filmi duyurusundan haberdar ama senaryoyu görmek istiyorlar. Herkesin geri dönmek isteyeceğinden eminim,” ifadelerini kullandı. Senaryo yazım sürecini eşi Paul Mayeda Berges ve Guljit Bindra ile birlikte yürütecek olan yönetmen, karakterlerin hikayelerine derinlik katmak için titizlikle çalıştığını belirtti.

KADIN FUTBOLUNA İLHAM VEREN İŞ BİRLİĞİ

Chadha, devam filminin hazırlıklarını yaparken Amerika Birleşik Devletleri Kadın Milli Futbol Takımı teknik direktörü Emma Hayes ile yakın iş birliği içinde. Cannes Film Festivali’nde tanışan ikili, kadın futbolunun dinamiklerini ve saha içi deneyimleri senaryoya yansıtmak için güçlerini birleştirdi. Emma Hayes, filmin hayatında önemli bir yeri olduğunu ve futbol kariyerine ilham verdiğini söyledi.

Hayes, “Bend It Like Beckham'ı izlerken kendimi Jess ve Jules gibi hissettim. 23 yıl önce kadın futboluna umut yoktu, ben Amerika'ya gitmeye karar vermiştim. Bu film oyunu değiştirdi ve şimdi dünyanın en iyi işine sahibim: ABD Kadın Milli Takımı teknik direktörü,” dedi. Chadha da Hayes’in deneyim ve görüşlerinden yararlanmanın senaryo için paha biçilmez olduğunu vurguladı.

KÜLTÜREL MİRAS VE KADIN FUTBOLUNUN YÜKSELİŞİ

İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lisa Nandy de projeye destek vererek “Bend It Like Beckham, İngiltere’nin ruhunu, çeşitliliğini ve zorluklara karşı büyük hayaller kurma yeteneğini yakaladı. Devam filminin duyurulması, İngiliz sinemasında önemli bir dönüm noktasıdır,” dedi. Film, kadın futbolunun dünya çapındaki büyümesini yansıtarak milyonlarca kişiye ilham oldu.

Gurinder Chadha, ilk filmi çekerken yaşadığı zorlukları hatırlayarak, “O zamanlar kimse kızların futbol oynamasıyla ilgilenmiyordu. Herkes bu fikri dalga konusu yapıyordu. Film, kızları cesaretlendirmek ve ‘İstediğin her şeyi yapabilirsin’ demekle ilgiliydi. Bu mesaj hala geçerli,” dedi. Yeni filmde bu mesajı daha güçlü ve neşeli bir şekilde sunmayı hedefliyor.

Orijinal filmde Parminder Nagra, futbol tutkunu Jasminder’i canlandırıyordu. Keira Knightley ise onun en yakın arkadaşı Jules rolündeydi. Jonathan Rhys Meyers ise hayali Hounslow Harriers takımının menajeriydi.

Chadha’nın yeni filmi “Christmas Karma”, Eva Longoria ve Hugh Bonneville gibi oyuncuları barındırıyor ve Kasım ayında İngiltere ile İrlanda’da vizyona girecek. Devam filmi projesi ise 2027’de, filmin 25. yıl dönümünde izleyicilerle buluşmayı hedefliyor.