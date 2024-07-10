Bende o göz var mı deyimi ne anlama geliyor?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bende o göz var mı deyimi ne anlama geliyor?

Bende o göz var mı deyimi ne anlama gelir? Bende o göz var mı deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Bende o göz var mı deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin kendisine söyleyen yalan ya da dolaylı yoldan söylenen şöyle kanacak kadar saf olmadığını karşısındakine anlatması için kullandığı bir deyimdir.

"Ben bu yalana inanır mıyım, yalan söylediğini er ya da geç anlamayacak mıyım" anlamında kullanılan "beni saf sanma" anlamını taşıyan bir deyimdir.

BENDE O GÖZ VAR MI DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Saçma sapan tezlerle gelmiş boş boş konuşuyor, yahu bende bu yalanları yutacak göz var mı?"

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