Benfica'dan Galatasaray'ı pişman edecek Kerem Aktürkoğlu kararı

Geçtiğimiz hafta Portekiz’e giderek Benfica’ya imza atan Kerem Aktürkoğlu apar topar gelerek milli takım kampına katılmıştı.

Millilerin Uluslar Ligi’ndeki ikinci maçında attığı 3 gol ile ortalığı sallayan Kerem Aktürkoğlu yeni kulübünü hayran bıraktı.

İZLANDA MAÇI SONRASI DOĞRUDAN İLK 11'E

Sadece 12 milyon euroya böyle bir yetenek aldıkları için havalara uçan Benfica’dan Kerem Aktürkoğlu hakkında flaş bir karar geldi.

Portekiz’in ünlü gazetelerinden A Bola’da çıkan habere göre, Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage genç yıldızımızı doğrudan ilk 11’e monte etmeye karar verdi.

Kerem Aktürkoğlu’nun 14 Eylül Cumartesi günü ligde Santa Clara’ya karşı oynanacak olan mücadelede sahaya çıkacağı ifade edildi.

"GALATASARAYLI TARAFTARLARI ÜZECEK"

Kerem Aktürkoğlu’nun milli maçın ardından “Galatasaray taraftarına bir şey söylemek ister misin” sorusuna verdiği “hayır” cevabına da vurgu yapan Portekiz gazetesi, "Gerçek şu ki, milli takımda yaptığı hat-trick'in ardından kulübün kararını protesto etmek için bir kez daha sosyal medyaya başvuran Galatasaraylı taraftarları üzecek şekilde transfer oldu ve yakında Luz'daki kariyerine başlayacak" sözlerini sarf etti.