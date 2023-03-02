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  • Jesus'un eski takımı şike soruşturmasına takıldı. Şikeli maçların listesi ortaya çıktı

Jesus'un eski takımı şike soruşturmasına takıldı. Şikeli maçların listesi ortaya çıktı

Portekiz'de şok gelişme! Benfica'ya şike - teşvik soruşturmasında yeni gelişme.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 13:42
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Benfica'nın şikeli maçların listesi açıklandı

Jesus'un eski takımı şike soruşturmasına takıldı. Şikeli maçların listesi ortaya çıktı
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Portekiz'in köklü kulübü Benfica, 6 maçta şike amaçlı ve 6 maçta ise teşvik primi dağıttığına yönelik soruşturma altında...
Portekiz Cumhuriyet Savcılığı Ofisi'nde yapılan açıklamada; Benfica'nın toplam 12 maç için soruşturulduğu doğrulandı. 12 maçın tamamının 2016 ila 2019 yılları arasında oynandığı belirtildi.
Ülkede yayın yapan TVI'nin haberine göre; Benfica oynadığı 6 maçta şike amaçlı rakip futbolculara para dağıttı. Diğer 6 maçta ise Porto ve Sporting'in rakiplerine teşvik primi verildi. Benfica'nın şike amaçlı para dağıttığı 6 maçın 5'ini kazanıp 1'inde berabere kaldığı belirtildi.
TVI, şike ve teşvik için para dağıtılan 6 maçı açıkladı.
Maritimo 0-2 Benfica
Rio Ave 0-1 Benfica
Boavista 2-2 Benfica
Benfica 5-0 Maritimo
Benfica 5-1 Boavista
Porto 1-1 Vitoria Setubal

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