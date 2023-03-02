﻿Jesus'un eski takımı şike soruşturmasına takıldı. Şikeli maçların listesi ortaya çıktı

Portekiz'in köklü kulübü Benfica, 6 maçta şike amaçlı ve 6 maçta ise teşvik primi dağıttığına yönelik soruşturma altında...

Portekiz Cumhuriyet Savcılığı Ofisi'nde yapılan açıklamada; Benfica'nın toplam 12 maç için soruşturulduğu doğrulandı. 12 maçın tamamının 2016 ila 2019 yılları arasında oynandığı belirtildi.

Ülkede yayın yapan TVI'nin haberine göre; Benfica oynadığı 6 maçta şike amaçlı rakip futbolculara para dağıttı. Diğer 6 maçta ise Porto ve Sporting'in rakiplerine teşvik primi verildi. Benfica'nın şike amaçlı para dağıttığı 6 maçın 5'ini kazanıp 1'inde berabere kaldığı belirtildi.

TVI, şike ve teşvik için para dağıtılan 6 maçı açıkladı.

Maritimo 0-2 Benfica

Rio Ave 0-1 Benfica

Boavista 2-2 Benfica

Benfica 5-0 Maritimo

Benfica 5-1 Boavista

Porto 1-1 Vitoria Setubal