Bengü 'Ne mutlu Türküm diyene' dedi. İçimizdeki Türk düşmanları saldırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bengü 'Ne mutlu Türküm diyene' dedi. İçimizdeki Türk düşmanları saldırdı

Van Kültür Yolu Festivali'nde, "Ne mutlu Türküm diyene" diyerek konseri bitiren Ünlü şarkıcı Bengü'ye Türk düşmanları yabancı cisimler atarak saldırdı.

Ünlü şarkıcı Bengü, Van'da düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen 'Van Kültür Yolu Festivali' kapsamında bir performans sergiledi.

Atatürk Kültür Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte, Bengü sevilen şarkılarını hayranları için söyledi.

Ancak, festivalin ilk yılında düzenlenen bu konserde, sanatçının performansının son bölümlerinde beklenmedik bir durum yaşandı.

Bengü'nün, “Böyle güzel bir festival düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ederim. Ne Mutlu Türküm diyene” ifadelerini kullanması Türk düşmanlarınca tepkiyle karşılandı.

Sanatçının sahneden ayrılmasının ardından bir grup seyirci organizasyon şirketi ve Bengü'ye karşı sahneye çeşitli cisimler attığı görüldü.

Pop müziğin sevilen ismi Bengü, Van'daki konserinin fotoğraflarını Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

Ancak, konserde yaşanan gergin anlarla ilgili olarak sanatçıdan henüz bir açıklama gelmedi.

Hayranları ve takipçileri, Bengü'nün bu konudaki düşüncelerini ve açıklamalarını merakla bekliyor.

Saldırı anı videosu:

Bengü, konserde sahne alırken:

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Bengü'nün Van konserinden İnstagram paylaşımları:

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Konserde saldırı anından kareler:

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