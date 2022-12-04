Oyuncu Ayça Ayşin Turan'dan samimi itiraflar: Benim de düştüğüm zamanlar oldu...

Küçük yaştan beri oyunculuğa ilgisi olduğunu söyleyen Ayça Ayşin, 2014 yılında Karagül adlı dizide Ada karakterini ve bu sayede tanınmaya başlandı. Altınsoylar ve Meryem adlı dizilerde de başrol oynayan Ayça Ayşin Turan, Ada Masalı ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Dizide rol arkadaşı Alp Navruz ile uzun süren bir ilişkiye adım atan Ayça Ayşin Turan, geçtiğimiz haftalarda büyük aşkın bittiğini duyurdu. Hayranlarının nikah masasına oturmasını beklediği çift yollarını ayırdıktan sonra birden fazla dedikodu çıkmaya başladı.

Bu dedikodulardan birisi ise Murat Boz ile ilgili oldu. Ayça Ayşin'in Murat Boz ile yeni bir birlikteliğe başladığı iddia edildi.

Elele dergisine röportaj veren Ayça Ayşin Turan samimi itiraflarda bulundu

"Yıllar içinde değiştim, büyüdüm ve olgunlaştım. Özgürlüğün farkına vardığım, kendimi keşfettiğim, bakış açımı değiştirdiğim bir dönemdeyim. İşkolik bir kadınım. Hırslar ve egolarla çok karşılaştım dersem yalan olur. Hayalini kurduğum bu yola çıkarken popülerlikten dolayı yaşayabileceklerime kendimi hazırladım."

"Aileme, işime, sevdiklerime aşkla bağlıyım. Aşk böyle bir kavram benim için. "Alışveriş yapmayı severim, özellikle teknoloji vazgeçilmezim. Kıyafet konusunda daha yalın olmayı tercih ediyorum. Bir jean bir tişört ile şıklık yakalanacağına inanıyorum."

"Benim de düştüğüm zamanlar oldu, ama yol uzun ve yürümem gereken daha çok mesafe var. Yaptığınız işin en güzel tarafı iz bırakabilmek. Bunun çok örneği var. Hâlâ Kemal Sunal filmlerini izleyip gülümsüyoruz."

"Hayata umutla bakıyorum, empatiyle yaklaşıp pozitif olmaya özen gösteriyorum.Hep duyardım 'Bir kadın 30’una geldiği zaman değişir ve her şeyi daha net görür' diye. Gerçekten de öyleymiş. Yeniden doğmuş gibi hissediyorum."