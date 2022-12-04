4 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Oyuncu Ayça Ayşin Turan'dan samimi itiraflar: Benim de düştüğüm zamanlar oldu...

Oyuncu Ayça Ayşin Turan'dan samimi itiraflar: Benim de düştüğüm zamanlar oldu...

Meslektaşı Alp Navruz'dan ayrıldıktan sonra Murat Boz ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, Elele dergisine konuştu

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 11:39
Takip Et

''Benim de düştüğüm zamanlar oldu'' Oyuncu Ayça Ayşin Turan'dan samimi itiraflar

Oyuncu Ayça Ayşin Turan'dan samimi itiraflar: Benim de düştüğüm zamanlar oldu...
+
Aa
-

Küçük yaştan beri oyunculuğa ilgisi olduğunu söyleyen Ayça Ayşin, 2014 yılında Karagül adlı dizide Ada karakterini ve bu sayede tanınmaya başlandı. Altınsoylar ve Meryem adlı dizilerde de başrol oynayan Ayça Ayşin Turan, Ada Masalı ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Dizide rol arkadaşı Alp Navruz ile uzun süren bir ilişkiye adım atan Ayça Ayşin Turan, geçtiğimiz haftalarda büyük aşkın bittiğini duyurdu. Hayranlarının nikah masasına oturmasını beklediği çift yollarını ayırdıktan sonra birden fazla dedikodu çıkmaya başladı.

Bu dedikodulardan birisi ise Murat Boz ile ilgili oldu. Ayça Ayşin'in Murat Boz ile yeni bir birlikteliğe başladığı iddia edildi.

Elele dergisine röportaj veren Ayça Ayşin Turan samimi itiraflarda bulundu

"Yıllar içinde değiştim, büyüdüm ve olgunlaştım. Özgürlüğün farkına vardığım, kendimi keşfettiğim, bakış açımı değiştirdiğim bir dönemdeyim. İşkolik bir kadınım. Hırslar ve egolarla çok karşılaştım dersem yalan olur. Hayalini kurduğum bu yola çıkarken popülerlikten dolayı yaşayabileceklerime kendimi hazırladım."

"Aileme, işime, sevdiklerime aşkla bağlıyım. Aşk böyle bir kavram benim için. "Alışveriş yapmayı severim, özellikle teknoloji vazgeçilmezim. Kıyafet konusunda daha yalın olmayı tercih ediyorum. Bir jean bir tişört ile şıklık yakalanacağına inanıyorum."

"Benim de düştüğüm zamanlar oldu, ama yol uzun ve yürümem gereken daha çok mesafe var. Yaptığınız işin en güzel tarafı iz bırakabilmek. Bunun çok örneği var. Hâlâ Kemal Sunal filmlerini izleyip gülümsüyoruz." 

"Hayata umutla bakıyorum, empatiyle yaklaşıp pozitif olmaya özen gösteriyorum.Hep duyardım 'Bir kadın 30’una geldiği zaman değişir ve her şeyi daha net görür' diye. Gerçekten de öyleymiş. Yeniden doğmuş gibi hissediyorum."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
1
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
2
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
3
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
4
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
5
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Taksiciler işin perde arkasını tek tek açıkladı. İBB’nin yeni taksi kararından kimler rahatsız
6
﻿Taksiciler işin perde arkasını tek tek açıkladı. İBB’nin yeni taksi kararından kimler rahatsız
﻿Taksiciler işin perde arkasını tek tek açıkladı. İBB’nin yeni taksi kararından kimler rahatsız
﻿Kiralık ev tuttu eve girmek isteyince dünyası başına yıkıldı
7
﻿Kiralık ev tuttu eve girmek isteyince dünyası başına yıkıldı
﻿Kiralık ev tuttu eve girmek isteyince dünyası başına yıkıldı
﻿Erken dönemde fizik tedavi başarı oranını artırıyor
﻿Erken dönemde fizik tedavi başarı oranını artırıyor
﻿Erken dönemde fizik tedavi başarı oranını artırıyor
﻿Sağlık-Sen'den promosyon açıklaması
﻿Sağlık-Sen'den promosyon açıklaması
﻿Sağlık-Sen'den promosyon açıklaması
﻿MİT duyurdu: 18 terörist etkisiz hale getirildi
﻿MİT duyurdu: 18 terörist etkisiz hale getirildi
﻿MİT duyurdu: 18 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Arabasını temizledi patlamaya sebep oldu
﻿Arabasını temizledi patlamaya sebep oldu
﻿Arabasını temizledi patlamaya sebep oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.