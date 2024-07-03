Benimle Evlenir Misin'in Caner ile Tülin’i bakın şimdi ne yapıyorlar. İşte son halleri

Aşkları bitse de yankıları sürüyor... Tülin Koca ve Caner Toygar'ın şimdiki hayatları sosyal medyada merak konusu oldu.

İsimlerini ilk olarak 2000'li yılların başında "Gelinim Olur musun?" programıyla duyduğumuz bu ikili, "Benimle Evlenir Misin?" yarışmasıyla tanındı.

Yarışma sonrası kısa süreli oyunculuk ve şarkıcılık deneyimleri olan Caner Toygar, şöhret yolunda beklediği ilgiyi bulamayınca bir süre gözlerden uzak kaldı. Ancak şimdi Esra Erol'un programında muhabirlik yapmakta ve yakın zamanda evlendi.

Ekranlarda görmeye devam ettiğimiz Caner Toygar'ın aksine, Tülin Koca adeta ortadan kayboldu.

Yarışmanın en dikkat çeken gelin adaylarından biri olan Tülin Koca'nın son hali merak uyandırdı.

2000'lerin başında popüler olan evlilik ve yarışma programlarının unutulmaz isimlerinden olan Tülin ve Caner, "Benimle Evlenir Misin?" yarışmasında tanışıp, evlenme umuduyla yarıştılar ve bir dönem pek çok kişinin gündeminde yer aldılar.

Caner Toygar, Esra Erol'un programında muhabirlik yaparken, Tülin Koca ise bir süre Seda Sayan'ın programında yer aldıktan sonra yeniden ortalardan kayboldu.

Caner Toygar'ın nikah şahitleri arasında Esra Erol ve eşi Ali Özbir de bulunuyordu.