Benin sınırında terör saldırısı 6 asker öldü, 17 terörist öldürüldü

Yerel basında çıkan haberlerde, "Point Triple" ismiyle bilinen, Nijer ve Burkina Faso ortak sınırındaki Banikouara bölgesinde konuşlu askerler, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Olayda 6 asker yaşamını yitirirken, çıkan çatışmada 17 terörist etkisiz hale getirildi.

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Aynı bölgede, 8 Ocak'ta düzenlenen saldırıda da 28 asker ölmüştü.

Sahel'de terörist grupların hedefi olan Burkina Faso ve Nijer ile komşu Benin ile Burkina Faso'ya komşu Togo'nun 2016'dan bu yana terör tehdidiyle karşı karşıya olduğu biliniyor.

El Kaide ve DEAŞ'a bağlı terörist gruplar, Gine Körfezi'ne kıyısı ülkelere ilerleyerek, deniz erişimine sahip olmak istiyor.

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