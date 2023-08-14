Bensu Soral'dan düğün kombini

2018 yılında dünyaevine giren oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, bir süredir evliliklerinde kriz yaşıyordu. Geçtiğimiz sene bu konuyla ilgili açıklama yapan Hakan Baş, "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" demişti.

Ünlü isim, sözlerine; "Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık bir aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru. Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor. Hassasiyet rica ediyoruz" diye devam etmişti.

Zorlu sürecin ardından aralarındaki buzları eriten Bensu Soral-Hakan Baş çifti, yeni yılı Paris'te karşılamıştı. Soral, eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, ilişkilerine yeniden şans verdiklerini duyurmuştu.

Ünlü oyuncu Bensu Soral eşiyle birlikte Fransa'da arkadaşının düğününe katıldı.

Oyuncu kırmızı elbisesiyle beğeni topladı.

Bensu Soral'a binlerce beğeni geldi. Oyuncu, eşi Hakan Baş ile de karesini yayınladı.

